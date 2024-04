Bonaventura: vicina l’opzione per il prolungamento del contratto

Dal vuoto tecnico in cui lascia la squadra a Plzen, all'opzione per il rinnovo. Quanto è importante Jack per la viola, anche in ottica futura?

In una Fiorentina piatta e vuota come vista giovedì pomeriggio a Plzen, è mancato, soprattutto, l'estro di Giacomo Bonaventura, uno dei pochi leader tecnici della squadra. Il tecnico siciliano avrebbe, molto probabilmente, fatto affidamento su di lui per la sfida di Plzen, ma, a poche ore dal match, si è fatta risentire la botta presa contro la Juventus, con la conseguente scelta di mandare il numero 5 viola, a riposo in tribuna. Nessun grande pericolo per Jack, che, in vista della gara di lunedì contro il Genoa, sarà regolarmente a disposizione. Almeno in Europa, Italiano ha ideato per Bonaventura, un prototipo di gestione della stanchezza e degli acciacchi, tale per avere il suo centrocampista più tecnico sempre al meglio della condizione. Con quella di Plzen, come sottolinea il Corriere dello Sport, sono già 5 le assenze in Conference di Bonaventura, giustificate dalla necessità di gestire un calciatore che il prossimo 22 agosto compirà ben 35 anni.