Bonaventura, sospiro di sollievo. Titolare a Benevento?

Se dal fronte Castrovilli non arrivano buone notizie, La Nazione fa il punto sugli altri acciaccati di casa Fiorentina. Il sospiro di sollievo dovrebbe arrivare per quanto riguarda Jack Bonaventura, pronto al rientro a pieno regime dopo i 25 minuti giocati col Parma. L’ex Milan ha accelerato la guarigione ed è tornato in campo a tempo di record, e contro il Benevento sarà con tutta probabilità titolare dal 1′. Nessun problema anche per Amrabat: la botta alla schiena rimediata domenica sarà a disposizione nella mediana di Prandelli.

