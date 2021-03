Castrovilli, pessimismo per Benevento. Ok gli altri acciaccati

Prosegue il lavoro al centro sportivo per la Fiorentina, che continua a preparare la sfida salvezza di sabato pomeriggio. Come scrive il Corriere Fiorentino, ci sarà il rientro di Ribery dalla squalifica e Prandelli potrà contare sui recuperi di Kokorin, Kouamé e Amrabat.

Diverso il discorso per Gaetano Castrovilli: dopo la ventata d’ottimismo respirata lunedì, ieri c’è stata una frenata improvvisa che complica i piani per la sua presenza a Benevento. Il problema muscolare accusato contro la Roma si è riacutizzato e il n° 10 rischia di non esserci, eppure Gaetano proverà fino all’ultimo ad esserci. Al momento le sensazioni sono negative, ed è più probabile che il suo rientro avvenga per la sfida della settimana successiva contro il Milan.

