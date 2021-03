Da tifoso a uomo salvezza: la Fiorentina si aggrappa a Ribery

Dopo le urla dallo skybox nel match contro il Parma, Franck Ribery torna a far sentire la sua presenza anche in campo. Il francese a Benevento sarà il partner d’attacco di Vlahovic e, come scrive La Nazione, ci si aggrapperà alla sua esperienza per la gara della svolta. Sarà anche triste per la lontananza della famiglia, ma non ha perso il senso di appartenenza a Firenze e alla Fiorentina. Il mantra della società è: “tutti uniti”, perché nessuno si aspettava di ritrovarsi in una situazione di classifica così difficile, e dopo settimane ondivaghe negli atteggiamenti e nei messaggi lasciati filtrare all’esterno, il club ha messo da parte ogni tipo di polemica.

L’ex Bayern dovrà dare una mano decisiva nella corsa alla salvezza. La sua esperienza, la capacità di innescare come nessuno Vlahovic, il suo recente atteggiamento da ultrà. La Fiorentina si aspetta che aggiunga un collante decisivo anche in campo, per rinsaldare quella forza del gruppo che troppo spesso è una luce che si spegne. E dare personalità a un collettivo smarrito.

