Qual è la quota salvezza? I precedenti dal 2004/2005: soglia variabile

Quale sarà la quota salvezza di questa Serie A? Domanda ricorrente, di questi tempi, per coloro che hanno a cuore la Fiorentina. A 12 partite dalla fine del campionato, la lotta per la salvezza è assolutamente aperta, perché con 36 punti a disposizione di ogni squadra (42 per il Torino, poiché dovrà recuperare due partite) da qui al termine della stagione, tutto può ancora succedere. La Fiorentina, attualmente 14° in classifica con 26 punti, si appresta a giocare una partita importantissima, ovvero lo scontro diretto con il Benevento, fischio d’inizio sabato alle 18 allo stadio Vigorito. In attesa di questa cruciale sfida, siamo andati a recuperare tutte le quote salvezza delle ultime 16 stagioni, cioè da quando il campionato è a 20 squadre (nonché da quando la Fiorentina è tornata in Serie A). Ecco la quota salvezza degli ultimi 16 campionati, calcolata aggiungendo un punto alla terzultima in classifica. Come si vede dai numeri, non c’è mai una soglia standard. Anzi, ballano ben undici punti fra la quota più bassa (32) e la più alta (43).

36 (2019/2020)

39 (2018/2019)

36 (2017/2018)

33 (2016/2017)

39 (2015/2016)

35 (2014/2015)

33 (2013/2014)

33 (2012/2013)

37 (2011/2012)

37 (2010/2011)

36 (2009/2010)

35 (2008/2009)

37 (2007/2008)

40 (2006/2007)

32 (2005/2006)

43 (2004/2005)