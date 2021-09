Bonaventura in scadenza, scatta l’operazione rinnovo. E Callejon?

Bonaventura sta vivendo un inizio di stagione super, ma il suo contratto è in scadenza: Fiorentina pronta a far valere l'opzione di rinnovo

Non solo il contratto di Vlahovic, la Fiorentina - scrive La Nazione - sarebbe pronta a proporre a Bonaventura il rinnovo. O meglio: far scattare l’opzione presente nel suo contratto. Il centrocampista ha un accordo in scadenza a giugno 2022 e già da febbraio potrebbe finire in regime di svincolo. L’obiettivo della società gigliata è quello di tenersi stretto Bonaventura, portando la nuova scadenza al giugno 2024. Se ne parlerà presto e comunque prima che inizi il mercato d’inverno.