Bonaventura l’imprescindibile. La Fiorentina vuole rinnovare per un altro anno

Il tuttocampista al servizio di Italiano è l'elemento imprescindibile di questa squadra. E la società vuole prolungare il suo contratto di un altro anno

Non ci sono titolari nella Fiorentina di Italiano. Beh, non è proprio così. Jack Bonaventura è, probabilmente, la nota più lieta della nuova squadra Viola. Sempre titolare da inizio stagione, l'ex Milan ha sempre messo in campo prestazioni di assoluta brillantezza e Italiano non ha intenzione di rinunciarci. Recuperi, gestione, dinamismo, cambi di gioco, incursioni, il Bonaventura visto fin qui è fondamentale per il suo apporto in entrambe le fasi e ha già messo a segno 3 assist ed un gol.