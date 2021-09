Callejon è rinato, adesso allo spagnolo manca solo il gol

Con le nuove idee di Italiano l'esterno ha quasi raggiunto il numero complessivo di presenze dal 1' dello scorso anno

La Gazzetta dello Sport scrive di Callejon, che con Italiano sembra aver acquisito nuova linfa vitale a livello tattico, dopo che anche in un'annata disastrosa aveva comunque dimostrato un'ottima tenuta del suo fisico, tra allenamenti e alimentazione. Adesso, con il 4-3-3, è diventato un titolare inamovibile o quasi. Nella stagione 2020-2021 le presenze dal 1' sono state appena sei in totale, quest'anno siamo già a quattro su cinque da titolare a fine settembre. Ma è anche l'unico esterno a non essere ancora andato in gol in questa stagione, e Italiano da lui si aspetta anche le reti. Come in estate, quando pur di segnare alla Polisportiva C4 andò a sbattere il perone contro il palo. Domani a Udine la fascia destra sarà sua, e dietro di lui agirà il connazionale Odriozola.