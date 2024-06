Bonaventura-Fiorentina, prove di intesa. Due i problemi principali

"Bonaventura-Fiorentina, prove di intesa". Inizia così il pezzo di stamani di La Nazione su quella che è diventata una telenovela in salsa viola. Dalla parte del procuratore, quello che filtra è che tutto sta filando liscio e con un incontro chiarificatore, previsto in giornata, il rinnovo sarà cosa fatta. Non sembra dello stesso avviso il club viola, che al contrario cerca di mantenere la massima cautela sull'operazione Bonaventura. Il motivo è semplice: oltre che al consenso di Palladino, che vorrebbe puntare molto di più su giocatori giovani, serviranno tutti gli accordi di natura economica, che la Fiorentina vorrebbe rivalutare con calma. L’intesa attuale prevede infatti uno stipendio annuo di 1,5 milioni netti, una cifra che il club di Commisso - alla luce di un possibile utilizzo a scartamento ridotto della mezzala nella prossima annata - pare intenzionato a rivedere, con una parte fissa più bassa e una serie di bonus legati alle prestazioni. Il responso definitivo, in ogni caso, è destinato ad arrivare entro la fine del mese.