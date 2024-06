Di Marzio: “Domani giorno decisivo per il rinnovo di Bonaventura”

Dopo le tante voci d'addio e le parole di questa mattina del suo procuratore Enzo Raiola, arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Giacomo Bonaventura. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la giornata di domani potrebbe essere quella decisiva per il rinnovo del centrocampista viola, visto che la dirigenza della Fiorentina si incontrerà con l'entourage del giocatore. L'attuale accordo, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno. Nella giornata di domani, le parti si incontreranno e si capirà se ci sono davvero i presupposti, come sembra, per proseguire ancora insieme per un altro anno.