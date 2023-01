Bonaventura-Fiorentina: ci siamo per il rinnovo. È solo questione di tempo

Tutto pronto per il rinnovo di Bonaventura. La Fiorentina vuole puntare su di lui anche per la prossima stagione

Bonaventura e la Fiorentina, andranno avanti insieme. Come riportato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, il suo agente ha fatto visita al centro sportivo viola per limare gli ultimi dettagli. Come sottolineato dalla Nazione, non ci sono dubbi o rallentamenti. Dopo 2 ore di colloquio con Barone e Pradè, il contratto del centrocampista viola è solo da firmare.