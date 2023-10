Bonaventura è uno chef stellato del nostro calcio. E non fa più impressione

Sono clamorosi i numeri che Bonaventura sta confezionando in questo inizio di stagione sbalorditivo, anzi no perché l’aggettivo starebbe bene addosso a chi non è abituato a fare queste prestazioni e a dare queste dimostrazioni di bravura. E non è proprio il caso di “Jack” che bene ha sempre fatto, che a Firenze sbaglia raramente partita e semmai sono a getto continuo quelle sopra le righe per rendimento e incidenza sulle fortune della Fiorentina. Da centrocampista da attaccante, da calciatore universale per ruolo e compiti qual è ormai diventato proprio in riva all’Arno. Ma i numeri attuali in campionato rimangono impressionanti: 8 partite, 4 gol e 2 assist. Roba per palati sopraffini.Difatti Bonaventura è uno “chef” stellato di questo calcio, perché il calcio - inteso come azioni – lo vede prima degli altri nel suo sviluppo. Sa dove va il pallone per esperienza e attitudine, e il gol segnato proprio ieri sfruttando il “flipper” con Olivera ne è la dimostrazione precisa. Idem l’intuizione di innescare Parisi per il 3-1, quando cronometro e punteggio magari suggerivano di tenerlo tra i piedi quel pallone e non di farlo muovere. Ma il professor Jack è lui: Bonaventura. Lo riporta il Corriere dello Sport.