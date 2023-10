Bonaventura e quel gol al Malta: uno come lui poteva segnarlo a chiunque

Bonaventura è stato uno di protagonisti silenziosi della nuova Italia di Spalletti, confermando il momento magico della Fiorentina: come se avesse moltiplicato velocità, smarcamenti e incursione con l’esperienza di un veterano

A trentaquattro anni ricomincia l’avventura del signor Bonaventura. Ci sono avversari più problematici, ma il gol che ha fatto breccia nel muro difensivo maltese Jack Bonaventura poteva segnarlo a chiunque. Una botta da fuori con parabola maliziosa e precisa al millimetro: anche un portiere meno naif di Bonello non si sarebbe salvato. Il gol non è tutto. Bonaventura è stato uno di protagonisti silenziosi della nuova Italia di Spalletti, confermando il momento magico della Fiorentina: come se avesse moltiplicato velocità, smarcamenti e incursione con l’esperienza di un veterano. E ora c’è l’Inghilterra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.