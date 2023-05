Bonaventura e Gonzalez, Serie A terminata? I due leader a lucido per la finale

Italiano non vuole correre rischi e così, dopo le gare con Torino e Roma, anche quella contro il Sassuolo dovrebbe essere giocata senza i due giocatori più tecnici in rosa

Bonaventura e Nico Gonzalez sono i protagonisti su cui punterà Vincenzo Italiano a Praga. Ne è convinto Il Corriere dello Sport, che sottolinea come entrambi non abbiano messo piede in campo negli ultimi 180 minuti (né lo dovrebbero fare a Reggio contro il Sassuolo): questo vuol dire che la priorità di Italiano è preservarli per gli impegni di coppa.

Leader

Giocate, scatti, gol: non sono bastate le grandi prestazioni dei numeri 5 e 22 a Roma per vincere la finale di Coppa Italia contro l'Inter, tuttavia sono stati loro i migliori in campo ed è da loro che partirà la rincorsa alla Conference League. Oltretutto, Gonzalez è pure il rigorista principale della squadra viola, un cecchino finora infallibile dagli undici metri. Entrambi sono a caccia del gol numero 7: stagionale per Jack, europeo per Nico.