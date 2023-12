Bonaventura, con la Roma la sua 300° partita da titolare in A

Nico Gonzalez resta in dubbio per la trasferta di domani con la Roma, per sua fortuna il tecnico dovrebbe ritrovare l'altro leader e cannoniere della squadra, Jack Bonaventura, che non ha partecipato ai 120' di battaglia di mercoledì e dunque, salvo imprevisti, si presenterà fresco, carico, pronto per la sua 300ª partita da titolare in Serie A dove, fra l'altro, è l'unico giocatore ad aver segnato più di un gol in tutte le ultime 13 stagioni: come lui, nei 5 maggiori campionati europei, solo Giroud, Lewandowski e Son. Un traguardo suggestivo che il 34enne centrocampista, prossimo a far scattare l'opzione del contratto al 2025, punta a festeggiare con un successo da regalare al proprio allenatore, mai vittorioso all'Olimpico da quando guida la Fiorentina, e magari un'altra rete per avvicinarsi al primato nella massima serie (8) raggiunto ai tempi del Milan. Jack è già a quota 6 (l'ultima domenica nel 3-0 alla Salernitana) e insieme a Gonzalez ha firmato l'ultima vittoria viola contro la Roma il 9 maggio 2022, 2-0 al Franchi, decisiva per tornare in Europa. Lo riporta TuttoSport.