Bonaventura: Commisso fa muro alla Juve, ma sul rinnovo non c’è accordo

No alla Juve: Bonaventura non si muove da Firenze, ma la Fiorentina punta a limare gli 1,5 milioni attuali del suo contratto

Commisso ha fatto muro sul tentativo della Juventus di portare Bonaventura subito a Torino. Così il Corriere dello Sport racconta l'offerta pervenuta alla Fiorentina per il suo numero 5. La Juventus ha infatti tentato l'affondo per inserirsi nel mancato rinnovo tra il club gigliato e il centrocampista marchigiano. Il suo contratto scade a giugno, ma va avanti di un anno in automatico al 50% delle presenze nelle partite stagionali. Il giocatore vorrebbe il rinnovo a prescindere con adeguamento economico, i dirigenti puntano a limare gli 1,5 milioni attuali. Insomma, a scanso di clamorosi ribaltoni, Bonaventura non si muove da Firenze. Se ne va invece Mina con destinazione Cagliari per dare una mano alla difesa di Ranieri e i rossoblù ci stanno provando anche per Barak.