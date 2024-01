VN – Barak apre al Cagliari. Ma cessione legata ad una condizione

Oltre all'interesse per Yerry Mina, il Cagliari lavora al doppio colpo dalla Fiorentina. Nelle ultime ore infatti è circolato l'interesse dei rossoblu per Antonin Barak e il giocatore starebbe seriamente considerando la destinazione. Il trequartista ceco ha infatti dato piena disponibilità per andare a Cagliari e giocare con continuità, guadagnandosi la convocazione per l'Europeo.