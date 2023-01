Bonaventura: col Monza sfida il passato, per crearsi il futuro in viola

«L’acquisto di Bonaventura è una delle cose più anomale che mi sia successa in 29 anni di mercato. Saltato lo scambio Biabiany-Zaccardo, ci è venuta questa idea. Il giocatore era già a Milano perché questa era la sua destinazione, anche se in un’altra squadra (l’Inter, ndr)». Nel 2014 Adriano Galliani spiegava così l’arrivo al Milan di Bonaventura. E domani - scrive La Gazzetta dello Sport - il centrocampista giocherà contro quella che è stata la sua proprietà, ma in testa ha solo il viola.