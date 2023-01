Capitolo rinnovi: Bonaventura firma, Venuti no. Amrabat da blindare

La Fiorentina ha già salutato Maleh, ma gennaio - ricorda La Nazione - rappresenta anche il mese in cui i calciatori in scadenza di contratto possono già firmare accordi con altre società in vista della prossima stagione. Il club viola ha tre giocatori con i contratti che scadranno tra pochi mesi: Bonaventura, Saponara e Venuti. Più altre due situazioni relative a calciatori in prestito, Barak e Gollini, con il centrocampista ceco che in futuro può continuare la sua avventura a Firenze e il portiere che invece è destinato altrove, in questa sessione di mercato o nella prossima. Dei tre calciatori in scadenza, invece, Bonaventura è quello che al momento ha più probabilità di restare. L’ex Milan ha chiuso il 2022 in crescita ed è un punto di riferimento nella Fiorentina di Italiano. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo sul prolungamento del contratto. Più incerto il futuro di Saponara, che non è un titolare ma comunque trova spesso spazio a partita in corso. L’impressione è che la decisione sul classe 1991 possa arrivare in futuro. Già arrivata invece la decisione del club su Venuti, che non rinnoverà il suo contratto.