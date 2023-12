Bocciati: Mina, Mandragora, Barak e Brekalo si confermano riserve

Il Corriere Fiorentino traccia una linea ed estrapola dalla partita di Coppa Italia contro il Parma quattro giocatori che salgono nelle gerarchie di Italiano e quattro che invece hanno sprecato un'altra occasione di insidiare i titolari. Quanto ai secondi, sii parte da Mina, che ha fatto un enorme passo indietro rispetto all'apparizione in campo europeo contro il Genk: lento e macchinoso sul doppio svantaggio nel primo tempo. Mandragora, titolare l'anno scorso, sta vivendo un'involuzione preoccupante e adesso è l'ultima ruota del carro a centrocampo, anche contro i ducali non ci sono stati segnali di risveglio. Brekalo, che ormai dovrebbe essersi ambientato, continua ad essere inconsistente, mentre Barak, a onor del vero quasi mai titolare da quando è a Firenze, ha deluso ma ha l'attenuante di aver cominciato la stagione in ritardo a causa della malattia che lo ha colpito in estate.