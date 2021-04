Come sottolinea anche Il Corriere Fiorentino, oltre a Vlahovic e Milenkovic, Iachini ieri ha ritrovato anche gli altri nazionali. Castrovilli e Biraghi compresi. I due azzurri, a causa della positività riscontrata all’interno del gruppo squadra dell’Italia, sono in “bolla”, ma possono allenarsi e giocare regolarmente. E se il terzino ex Inter sembra pronto a riprendersi il posto perso nelle ultime gare, il 10 si gioca la maglia con Amrabat.