Biraghi-Parisi non solo sulla sinistra: il mercato deve fare tante altre coppie

La Fiorentina ha bisogno di alzare e non poco il livello della concorrenza interna in vista di una stagione da vivere in apnea

Un anno di esperienza in più sarà prezioso per le valutazioni di Vincenzo Italiano nella prossima stagione, la seconda di fila con la Fiorentina impegnata su tre fronti (quattro, con la Supercoppa a gennaio). Non sempre, nel 2022-23, il calcolo delle energie è riuscito alla perfezione, e in autunno la classifica ne ha risentito. Oggi invece, La Nazione nota il giocatore più impiegato nella scorsa stagione, il capitano Biraghi, è quello che ha in casa la concorrenza più ‘pericolosa’, quella di Parisi. E qui dovranno intervenire gli uomini-mercato, dato che Terracciano e Dodo' hanno bisogno di alternative credibili in porta e sulla destra. Anche in difesa manca qualcosa, mentre l'arrivo di Infantino copre bene il centrocampo che però potrebbe vivere di scossoni improvvisi (vedi Castrovilli). Sugli esterni da dirimere le questioni Sottil e Ikoné - quale futuro per loro? - e davanti il mare magnum con Jovic e Cabral che non sembrano essere sufficienti a distogliere l'attenzione della Fiorentina dal mercato attaccanti.