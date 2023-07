Castrovilli-Fiorentina, chi arretra? Presto un incontro da dentro o fuori

Non è facile uscire dallo stallo in cui ci si è andati a cacciare nella trattativa per il rinnovo di Gaetano Castrovilli: servirà altro tempo per colmare una distanza sensibile, soprattutto servirà che uno tra la Fiorentina e il giocatore faccia un passo indietro. Tra valori che entrano in gioco come la famigerata riconoscenza e meline più o meno volontarie, La Nazione sostiene che si stia avvicinando un incontro decisivo. Uno di quelli da dentro o fuori, in cui o si trova l'accordo o ci si arrende all'evidenza nonostante la volontà di raggiungere un punto in comune.