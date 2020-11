Biraghi: “Iachini mi ha fatto sentire importante. Possiamo mettere in difficoltà il Milan”

Per Biraghi non c’è un solo colpevole nel complicato inizio di stagione dei Viola. Se la Fiorentina non è riuscita a rendere come ci si aspettava la responsabilità è anche dei calciatori. Il numero 3 ci tiene a ringraziare Iachini, che ha creduto in lui facendolo sentire importante. Con Prandelli la Fiorentina ha iniziato un lavoro diverso, lo definisce un ottimo allenatore, come dimostra la sua carriera. Allo stesso tempo sa che ci vorrà un po’ di tempo per assimilare le sue idee di gioco, ma la strada è quella giusta. Il ritorno alla vittoria con l’Udinese è stato fortemente voluto, è servito a dimostrare che il gruppo sa compattarsi nelle difficoltà. Adesso non bisogna fermarsi – chiosa Biraghi. Attaccamento alla maglia? Ha ragione Prandelli: lui e i suoi compagni devono essere consapevoli di indossare una maglia gloriosa che rappresenta una tra le città più famose al mondo. A i tifosi promette di dare tutto per onorare la maglia e regalare gioie.

Classifica e calendario ostico