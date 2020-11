Callejon, Bonaventura e Ribery ok. Ma Prandelli dà continuità al 4-3-1-2 di Udine

Una Fiorentina simile a quella di Udine, almeno nel modulo. Cesare Prandelli – scrive La Nazione – darà continuità al 4-3-1-2 visto in Coppa Italia alla Dacia Arena, ma stavolta potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Ci saranno anche Callejon e Ribery, ma l’intenzione del tecnico viola è di continuare con il rombo a centrocampo e cercare di dare forma ad una squadra vera e unita, con identità. In porta tornerà Dragowski, in difesa si va verso la conferma di Caceres a destra, con Milenkovic e Pezzella in mezzo e Biraghi a sinistra.

In mezzo sicuri Amrabat, Castrovilli e Pulgar che verrà riproposto da vertice basso. Rispetto a Udine, potrebbe trovare spazio Bonaventura al posto di Borja Valero sulla trequarti. In avanti invece Ribery e Vlahovic sembrano i candidati ad una maglia da titolare, con Callejon difficilmente in campo dal 1′ ma destinato a trasformare la squadra a gara in corso varando il tridente richiesto dai tifosi.

A SAN SIRO SI ACCENDONO I RICORDI: CASTROVILLI E RIBERY CHIAMATI AD UNA NUOVA IMPRESA