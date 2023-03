Biraghi, Fiorentina a vita? Intanto si lavora al rinnovo

Il contratto del capitano viola è in scadenza nel 2024. Biraghi vorrebbe finire la carriera nella Fiorentina

Cristiano Biraghi vorrebbe giocare per altri 6 anni e, possibilmente, farlo sempre con la maglia viola addosso. Le parole rilasciate nell'intervista di ieri riaprono anche il tema del rinnovo del contratto. Come scrive La Repubblica edizione Firenze, da tempo la Fiorentina e il procuratore del terzino sono al lavoro per un prolungamento che metta tutti d’accordo. L'attuale scadenza è a giugno 2024.