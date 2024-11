Biraghi e la crisi del settimo anno: quale futuro a gennaio?

Un mese e mezzo per riprendersi la Fiorentina o per, chissà, dirle addio a gennaio. Dopo essere stato capitano, leader, titolare indiscusso nel ciclo Italiano le strade tra Cristiano Biraghi e i viola non sono mai state così distanti. Come scrive La Repubblica, le prossime partite, il calendario fitto e le nuove chance che Palladino consegnerà a Cristiano, in Conference come in Coppa Italia, stabiliranno se il momento più difficile è alle spalle o se invece la crisi del settimo anno avrà colpito anche uno dei volti copertina in assoluto della gestione Commisso. L’inizio della stagione per Biraghi non è stato in linea con le aspettative. L’acquisto di Gosens, rilanciato in Serie A. Un ruolo di terzo di difesa mai digerito. E il sacrificio tattico di Palladino nei suoi confronti nell’intervallo con la Lazio che ha svoltato l’inizio annata della Fiorentina dai dubbi alle certezze, dalle ombre alla luce folgorante del secondo posto in classifica, oltre che la fascia di capitano passata sul braccio di Ranieri, hanno generato in Cristiano Biraghi tante riflessioni.