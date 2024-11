VN – Biraghi e quella proposta di rinnovo per due anni. Ma adesso?

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina avrebbe offerto a Biraghi un rinnovo di contratto fino al 2027, proposta avanzata durante la trattativa per il rinnovo di Christian Kouamé. Il contratto del terzino scade nel 2025, ma l’opzione di rinnovo automatico per un anno, vista la ridotta presenza in campo, difficilmente sarà attivata. La volontà del club sembra essere quella di mantenere Biraghi in rosa, ma nel calcio, come spesso accade, le situazioni possono evolversi rapidamente.

Mario Giuffredi, agente di Biraghi, ha dichiarato: "Parisi e Biraghi stanno attraversando un momento difficile, ma devono continuare a comportarsi da professionisti. A gennaio, se sarà necessario, valuteremo opzioni diverse". Il classe ‘92 potrebbe quindi decidere di lasciare Firenze già nella sessione invernale di mercato. Tuttavia, nonostante lo scarso minutaggio, Biraghi rimane un leader per la squadra, e Palladino non se ne priverebbe facilmente. E poi, un giocatore come Parisi, potrebbe avere più mercato rispetto al suo compagno di reparto.

In caso di permanenza, il terzino potrebbe accettare il rinnovo per evitare di lasciare Firenze a parametro zero, puntando su una cessione a giugno a condizioni più favorevoli, forte di un contratto ancora valido con il club viola. Un’opzione che, a gennaio, non sarebbe altrettanto vantaggiosa per il giocatore.

(Ha collaborato Tommaso Ormini)