Biraghi/2: “Il Covid bloccò il riscatto dell’Inter. Trasloco? Penalizzante”

Ill terzino viola parla di Commisso e considera la gara di Verona come quella della svolta per la Fiorentina. Spazio anche al suo passato all'Inter e di come il Covid bloccò il suo riscatto.

"Commisso? È una figura importante per noi. Avere la vicinanza così costante da parte sua è un aspetto fondamentale". Inizia così la seconda parte dell'intervista a Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina considera la gara di Verona come quella della svolta, ma solo per il risultato visto che la prestazione c'è sempre stata. Il gol? Questione di un attimo: "Quando sono entrato, appena ho visto che c’era la possibilità di colpire, senza guardare Montipò ho calciato. È andata bene ma sa… la differenza tra un genio e un pazzo sta nel successo". Sabato ci sarà l'Inter. Biraghi ricorda come il Covid bloccò il suo riscatto da parte dei nerazzurri, soffermandosi sulla gara persa malamente all'andata. Il terzino si sofferma anche, sulla possibilità di diventare uno dei capitani viola ad aver alzato un trofeo. Un obiettivo concreto che potrebbe aiutare a raggiungere il finale di carriera a Firenze. Infine, un commento sul Franchi: "Sarebbe penalizzante per noi, non prendiamoci in giro. Il mio pensiero va ai tifosi e alle spese che dovrebbero sostenere. Mi auguro che in caso di cambio di stadio la squadra possa giocare il più vicino possibile a Firenze".