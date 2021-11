Biraghi/2: “Astori pensiero fisso. Giusto onorarlo e ricordarlo ai nuovi compagni”

Il capitano viola: "Quando alzo la fascia a fine partita, oltre che un gesto che lega me e noi alla tifoseria, è un modo anche per ricordarlo"

Non solo questioni di campo e obiettivi per la stagione, nell'intervista a RepubblicaCristiano Biraghi torna anche sul ricordo di Davide Astori. Quest'anno la fascia di capitano è sua ed essendo uno dei pochi rimasti di quella squadra, è importante tramandare il suo ricordo anche a chi quel giorno a Udine non c'era. "Ricordo il mio gol, su suo assist, nell’ultima gara con Davide in campo. È sempre con noi, al campo, negli spogliatoi: è un pensiero fisso. Quando alzo la fascia a fine partita, oltre che un gesto che lega me e noi alla tifoseria, è un modo anche per ricordarlo a i compagni che quel giorno non c’erano e non lo conoscevano di persona. Finché sarò qui, lo onorerò sempre dentro e fuori dal campo. Se sono arrivato a questi livelli, se indosso la fascia con questo carattere, è anche grazie a lui.