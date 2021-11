Castrovilli vuole tornare a ballare: infortunio alle spalle, Italiano ci crede

L'analisi, tra fantacalcio e campionato di Serie A

Dopo un mese di stop forzato, Gaetano Castrovilli è tornato in campo con la Fiorentina, senza incidere a Roma con la Lazio ma mostrando miglioramenti in casa contro lo Spezia. La Gazzetta dello Sportgli dedica un approfondimento anche in ottica fantacalcio, con i gol che parevano poter arrivare copiosi la scorsa stagione, ma che alla fine sono stati 5, più tre assist "annullati" da 8 cartellini gialli. L'Europeo vinto da comparsa con la Nazionale, complice l'infortunio di Pellegrini, lo ha rinfrancato dopo una stagione travagliata, ma adesso, scrive la Rosea, è arrivato il momento di tornare a ballare. Per far gioire i tifosi, il suo allenatore che lo sprona sempre e... i suoi fantallenatori, che certo non sono da meno. Un 10 viola non segna contro la Juve dal 2007, quando a esultare fu Mutu, chissà se il tabù verrà rotto da Castrovilli.