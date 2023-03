Bianco non si opera. Ed il Sivasspor rischia la maxi squalifica

Il Corriere dello Sport scrive oggi del brutto episodio accaduto ad Alessandro Bianco, vittima di un’aggressione da parte di un tifoso turco in Sivasspor-Fiorentina. LEGGI QUI LA NOTIZIA Uno dei due tifosi che aveva fatto irruzione sul campo a margine della partita, infatti, gli ha provocato la rottura del setto nasale con un gesto da vigliacchi, un pugno assestato in pieno viso che ha aperto ora anche una voragine sul fronte delle responsabilità del club di casa e della Uefa che, nonostante un massiccio impiego di steward e polizia (il personale di sicurezza presente allo stadio era di 400 persone), non sono riuscite a evitare un episodio che ha già fatto il giro del mondo. Due, per il momento, le conseguenze concrete alla brutale scena di giovedì: gli invasori di campo hanno passato la notte in carcere e, dopo un controllo sanitario, ieri sono stati processati per direttissima presso il tribunale di Sivas (per l’aggressore, Muahammet Enes Ciloglu, è probabile una lunga reclusione) mentre la Uefa ha già esaminato il dispositivo arbitrale e nei prossimi giorni emetterà un responso. L’epilogo più probabile è che il Sivasspor venga estromesso dalle competizioni internazionali almeno per un anno. Per Bianco invece, nonostante la frattura del setto nasale, non si prospetta al momento l'operazione. Esattamente come avvenuto nel corso della stagione per Amrabat e Bonaventura, Bianco dovrà comunque indossare una mascherina che gli verrà messa a disposizione nelle prossime ore e che gli consentirà quantomeno di figurare in panchina per la gara di domani con il Lecce.