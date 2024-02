Bertoni incorona Beltran: “Ha trovato il ruolo giusto, contento sia apprezzato”

Non solo La Gazzetta dello Sport . Anche La Nazione si concentra su Lucas Beltran . E lo fa con un'intervista al connazionale argentino, nonché ex viola, Daniel Bertoni che spende parole al miele nei confronti del numero nove viola.

"Ragazzi, la B maiuscola non fallisce mai: Bertoni, Batistuta, adesso tocca a Beltran. A parte gli scherzi, sono contento che i fiorentini abbiano cominciato ad apprezzarlo ora che ha trovato il ruolo giusto. Non può giocare spalle alla porta ma deve guardare in faccia il portiere. Un po’ più indietro si muove meglio. E poi al pubblico piace la sua grinta, lascia sempre tutto in campo. Spero che continui così", dice Bertoni.