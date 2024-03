Bentornata Conference League: Fiorentina, da Budapest a Budapest

Rimasta nel cassetto dallo scorso 14 dicembre, la Conference League torna protagonista nella routine settimanale della Fiorentina. Ecco quindi che i ragazzi di Italiano dovranno impostare di nuovo il pilota automatico sul doppio binario. Da Budapest (dove in casa del Ferencvaros i viola strapparono l’1-1 necessario per festeggiare il primato nel girone) a Budapest. Stessa città, stadio diverso. La Bozsik Aréna (campo dell’Honved) è stata scelta dalla Uefa come sede neutra per gli israeliani del Maccabi Haifa, al fine di poter ospitare la gara d’andata in sicurezza. Nessuna competizione internazionale può disputarsi su terreno di guerra. Ai tifosi della Fiorentina sono stati riservati 400 biglietti del settore ospiti. L’invasione non era prevista, ma alla fine il settore dovrebbe essere pieno. Lo riporta la Nazione.