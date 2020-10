Bene solo il risultato: i campanelli d’allarme non mancano

Nell’analisi di questa mattina di Repubblica troviamo menzione della partita con il Padova, una gara che ha consegnato (l’ovvio) passaggio del turno ma ha ancora una volta gettato dubbi sulla gestione di Iachini. E i segnali sono stati evidenti: nella ripresa la Fiorentina si è complicata troppo la vita, dopo il 2-1 avversario. Il tecnico è stato costretto a inserire Ribery, Kouamé, Biraghi, tutta gente che nei piani iniziali avrebbe dovuto riposare, magari con già un risultato in cascina. E quella che ci ha consegnato il fischio finale è – ancora una volta –. Segnali non certo confortanti in vista del ritorno del campionato, anche se l’obiettivo è stato raggiunto: proseguire in una competizione cui i viola tengono molto. Ma i campanelli d’allarme – e questo non è il primo – restano eccome nella gestione Iachini.