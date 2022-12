Benassi, i gol non cambiano nulla: solo questione di tempo e poi sarà ceduto

Benassi stupisce in amichevole, ma il suo futuro non cambia. Il centrocampista rientra nella lista dei partenti, ma non è l'unico

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Marco Benassi. Il giocatore non rientra nei piani della Fiorentina ormai da inizio anno, visto la sua esclusione dalla rosa viola. Per questo, le ottime prestazioni in amichevole non cambieranno il suo futuro. Il centrocampista è in partenza e con lui ci sarebbero anche Gollini, Maleh e Zurkowski: