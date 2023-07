Ben venga la Conference: l’anno scorso prestigio e 20 milioni nelle casse viola

Il Tirreno approfondisce ciò che ha significato e che può ancora significare la partecipazione alla Conference League per una squadra come la Fiorentina, che non registra ancora introiti al livello dei top club europei. Non ci sono guadagni enormi (l'Inter arrivando in finale di Champions ha registrato 100 milioni circa), ma una ventina di milioni la società viola li ha incassati tutti, pur perdendo la finale di Praga tra mille rimpianti. Non solo il prestigio e le trasferte in giro per l'Europa, dunque, ma anche la possibilità di veder gioire le casse. Ogni vittoria vale 500mila euro, ogni pareggio 166mila. Ci sono premi per ogni passaggio del turno e anche per l'approdo in finale: alla Fiorentina sono andati 3 milioni solo per essere a Praga, se poi avesse vinto ce ne sarebbero stati altri 5 più 2 di bonus. Insomma, è anche una questione di soldi...