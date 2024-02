Beltran-Soulè, sfida tutta argentina. E lo juventino ha già punito la Fiorentina

Il viola per Soulé fra l’altro è un colore già finito nel mirino perché è proprio contro la Fiorentina all’andata che l’attaccante ha fatto il suo primo gol in questa stagione. Di testa, a settembre, per pareggiare i conti con un altro argentino, Nico Gonzalez, che aveva portato in vantaggio la formazione di Italiano, sempre grazie a un’incornata decisiva. Questa volta a segnare vorrebbe essere invece Beltran che sta cominciando a ingranare nel campionato italiano. Giocava nel River Plate e un periodo di adattamento al campionato italiano è stato necessario, ma le qualità non gli mancano e Firenze lo sta aspettando con fiducia. È in crescita costante e non è un caso che le 5 reti che ha realizzato in campionato siano concentrate nelle ultime 8 partite in cui è stato impiegato. Sarebbe un controsenso fermarsi proprio adesso che il ritmo è quello giusto. In precedenza invece era andato a segno soltanto a livello europeo, in Conference League, contro il Cukaricki. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.