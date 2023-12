Beltran sfida Dybala, sulle orme dell’idolo d’infanzia: Italiano nota somiglianze

Un 14enne Lucas Beltran, poco prima di lasciare l’Instituto, il club della sua città, per andare nelle giovanili del River, diceva: "A me piace molto il gioco di Paulo Dybala". Sarà stato per l’amicizia della Joya col fratello Federico o il fatto di averlo visto spesso giocare dal vivo, ma Paulo è sempre stato il suo referente. "Mi sembra il giocatore al quale somiglio di più". La Gazzetta dello Sport ricorda come quest’estate la Roma, alla disperata ricerca di un attaccante, si sia intromessa nella trattativa tra il River Plate e la Fiorentina per riavvicinare il Vikingo al suo idolo. Viola e Millonarios si sono arrabbiati molto, alla fine Lucas ha mantenuto la parola, anche se l'offerta giallorossa era maggiore quanto a stipendio e la possibilità di giocare con Dybala era allettante. Il presente dice invece che i due sono pienamente in lotta per un posto in Champions League e si sfideranno all'Olimpico domenica sera. Contro il Parma Beltran ha giocato a ridosso della punta, esattamente come Dybala con Lukaku: Italiano l'ha definita una soluzione in più, non per il momento quella principale.