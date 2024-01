Beltran-Nzola contro Raspadori-Simeone: quattro personaggi in cerca di gol

Sono quattro personaggi in cerca d’autore. Soprattutto, in cerca di gol. Quattro attaccanti dai quali, in un modo o nell’altro, passerà molto della sfida di domani tra Fiorentina e Napoli.

Del resto, si sa, sono (quasi) sempre gli attaccanti a spostare gli equilibri. Soprattutto in gare così, quando non esiste un domani. O vinci, o perdi, e per questo avere uno che la butta dentro può fare tutta la differenza del mondo. E poi, a pensarci bene, quelle di Beltran, Nzola, Raspadori e Simeone sono storie che s'intrecciano tra loro. Lo riporta il Corriere Fiorentino.