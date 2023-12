Beltran: il cambio di marcia del Vichingo. E scatta il primo bonus

Il Corriere Fiorentino fa il punto su uno dei giocatori più in forma della rosa gigliata: Lucas Beltran, tre gol nelle ultime tre partite di campionato giocate per lui, due dei quali hanno regalato sei punti alla Fiorentina. Nel cambio di marcia che ha permesso ai viola di riportarsi in lotta per un posto in Champions c’è molto del centravanti argentino. Uno che, come scrive il quotidiano, pian piano sta entrando nei meccanismi di squadra e che, appunto, dopo un digiuno che si stava facendo insostenibile sembra essersi sbloccato. Vero, ancora l’argentino non è riuscito ad esprimersi con continuità, in particolare dal punto di vista delle prestazioni visto che, gol a parte, l’ex River Plate continua a faticare a reggere, da solo, il peso dell’attacco. Questione di caratteristiche dato che la forza fisica e la capacità di giocare spalle alla porta non sono certo i suoi punti di forza, ed era e resta quello il problema principale: reggere l’urto dei difensori avversari, tenere il pallone, far salire i compagni. Non a caso, prima con la Juventus e poi venerdì scorso col Monza, Italiano è stato costretto a sostituirlo all’intervallo a causa delle botte prese. Nonostante ciò, i gol alla fine sono arrivati: sono 5, ad oggi, in totale. Una cifra che, tra l’altro, ha fatto scattare anche uno dei tanti bonus previsti dall’accordo col River Plate. Certo, la media è ancora insufficiente (una rete ogni 213,8’ giocati) ma risente del lunghissimo digiuno iniziale. Dalla sfida del 26 ottobre col Cukaricki in poi, infatti, match nel quale ha trovato i suoi primi due centri in viola, Lucas ha segnato un gol ogni 121,4’: due in Conference appunto, ed i tre in campionato. La botta rimediata a Monza, nel frattempo, sembra già un ricordo e del resto, per Beltran, sarebbe un peccato doversi fermare proprio ora.