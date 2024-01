Beltran, gara da attaccante vero. Ikonè? Siamo sempre alle solite

Il peggiore? Il solito Ikonè. Ormai sembra un accanimento, ma il francese non riesce mai a trovare la via giusta per creare occasioni o rendere pericolosi i suoi interventi

La Nazione, come di consueto, riporta i migliori e i peggiori di Fiorentina-Udinese. Il punto del Franchi è segnato in maniera netta da Lucas Beltran. Gara da attaccante vero, resite alla fisicità dei difensori dell'Udinese e spicca in area di rigore in maniera quasi perfetta. Suo il merito per il rigore calciato da Nzola, i quali si abbracciano a fine gara. Il peggiore? Il solito Ikonè. Ormai sembra un accanimento, ma il francese non riesce mai a trovare la via giusta per creare occasioni o rendere pericolosi i suoi interventi.