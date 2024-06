Beltran e quella falla da tappare. Le Olimpiadi cambiano gli scenari

La Nazione analizza la situazione di Lucas Beltran, che sarà impegnato per le Olimpiadi con la sua Argentina. Come vi abbiamo raccontato potrebbero essere diverse le giornate in cui non sarà a disposizione di Palladino. Proprio per questo la Fiorentina potrebbe fare delle ultieriori riflessioni sul tema della punta. Non solo acquistarne una, ma consegnare a Palladino un reparto già pronto con due numeri 9. L'idea potrebbe essere quella di abbinare un attaccante giovane, a un esperto in prestito come seconda opzione. Oltre ovviamente proprio a Beltra, da cui la società si aspetta il cambio di passo