Beltran e quel feeling con Nico Gonzalez: tre motivi per aspettare l’attaccante

Vincenzo Italiano ha almeno tre buoni motivi per aspettare Lucas Beltran come uomo della svolta. Finora non ha mai segnato in Serie A, ma ha realizzato due centri in Conference League. Ed è bastato vedere qualche sua giocata e in particolare la seconda rete messa a segno al Franchi contro il Cukaricki per capire che il suo talento deve essere soltanto risvegliato. In più l’argentino ha un rapporto speciale con Gonzalez con cui ha condiviso anche qualche convocazione in nazionale. E proprio Nico può essere un suo grande alleato per trovare l’intesa perfetta in fase offensiva e cominciare a individuare la via del gol. A Firenze Beltran si è presentato con numeri importanti: 16 gol e 4 assist in 35 impegni, nell’ultima stagione al River, fra Superliga, Libertadores e Coppa Argentina. Alla Fiorentina ancora i conti non tornano, ma la speranza è che manchi soltanto la scintilla giusta per capovolgere il rendimento con la maglia viola che adesso lo vede ad appena 2 gol in 15 presenze per un totale di 625 minuti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.