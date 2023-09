Beltran e Nzola, il centravanti è anche altro. Ma così non ci siamo

Beltran e Nzola, la coppia che fa discutere. Oggi i numeri sono impietosi: Nzola ha giocato 386 minuti, l'argentino 244. Gol zero. Occasioni un paio per l’attaccante angolano (in casa con il Rapid Vienna e giovedì sera a Genk), mentre Beltran non è mai riuscito a rendersi pericoloso, salvo avviare l’azione del gol di Duncan contro il Lecce e quella che ha portato Kouame alla rete contro l’Atalanta. Chiaro che Italiano non si fermi a questo nel giudicare le prove dei suoi attaccanti. Il centravanti è anche altro: lavoro per la squadra, profondità, protezione palla. Tutto vero, ma il problema resta. Lo riporta La Nazione.