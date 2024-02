Beltran è il jolly d’attacco. Faraoni in balia dei pericoli

E come di consueto, la Nazione si sofferma sui peggiori e sui migliori della gara dei Viola. Tra le fila degli uomini di Vincenzo Italiano, Lucas Beltran è stato nettamente il migliore. Un vero e proprio jolly d'attacco, spostato dalla trequarti alla posizione di punta con continuità. Il gol è un vero gesto da bomber e adesso la Fiorentina può davvero affidarsi a lui. Chi in vece ha sofferto con continuità la spinta di Cambiaghi è stato Davide Faraoni. Non riesce a incedere dal punto di vista offensivo, un contrasto gli comporta una fasciatura vistosa alla caviglia. Tutte le azione pericolose dell'Empoli nascono dalla sua fascia, qualcosa significherà.