Beltran e i suoi fratelli. Quel legame con l’Argentina…

L'edizione odierna di Repubblica oggi in edicola riparte da quel sapore di Sudamerica che da tanto tempo si interseca con la Fiorentina. Perché gli interpreti di ora sono soltanto gli ultimi di una lunga serie e già il solo nome del Paese stuzzica gli accostamenti: Batistuta su tutti, con i suoi 207 gol, Montuori e lo scudetto del '56. Altri tempi, ma non si dimenticano. In quest'estate sono arrivati Beltran e Infantino, scrivendo un'altra pagina: sono ora infatti 29 i rappresentanti di quella nazione ad aver vestito la casacca gigliata, quattro solo nella rosa attuale.

Colonia

I due si sono infatti aggiunti a Gonzalez e Quarta, in una sorta di colonia a disposizione di Italiano. Il quotidiano ricorda poi Bertoni, Passarella, Gonzalo Rodriguez, Pezzella fra gli indimenticati, ma nella storia viola c'è stato anche spazio per alcuni flop: da Bolatti a Toledo anche qui la lista c'è. Argentina è da sempre sinonimo di talento, esplosività e confidenza col pallone: chi viene da quel Paese in Italia è subito pronto ad ambientarsi. C'è anche chi sarebbe potuto arrivare ma è rimasto solo in potenza: Mammana e Lisandro Lopez sono solo due casi, perché quando si tratta dall'altra parte del mondo tutto può sempre andare storto. E così anche il rischio inserimento della Roma per Beltran ha fatto tremare per una giornata, ma poi tutto è andato secondo i piani: "Lucas Beltran ha scelto Firenze". Il resto è noto. Non resta ora che vedere questo ragazzo all'opera senza caricarlo troppo.