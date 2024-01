Belotti spinge via Nzola: si fa avanti una vecchia pretendente

Sabatini osserva

La Gazzetta dello Sport spiega come la Salernitana, una volta fatto uscire il norvegese Botheim verso il Malmo abbia bisogno di una punta. Il Verona non ha ancora risposto alla Salernitana per Bonazzoli che Sabatini vorrebbe riportare in Campania, quindi è stato fatto un sondaggio per Shomurodov del Cagliari, ma l'interesse per Nzola, già accostato in precedenza al Cavalluccio, è tornato alto.