Belotti si gira da centravanti vero e sogna la rinascita: serve continuità

La rinascita dei viola. Sottil quindi, e prima di lui gli altri attaccanti esterni, ma non solo. Contro il Bruges si è assistito anche alla rinascita dei centravanti. Prima di tutto Belotti, che non segnava dall’11 febbraio. Un gol da bomber vero, girandosi e schiantando il pallone in porta. Roba che un tempo gli veniva naturale e che invece, ultimamente, non gli riusciva più. «So che i miei gol sarebbero importanti per la squadra — ha detto poi il Gallo — quando una punta non segna per un po’ è normale che non stia bene ma ora ho capito cosa mi chiede il mister e mi trovo meglio». Lo riporta il Corriere Fiorentino.