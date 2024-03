Belotti-Roma, senza rancore: c’è tanta voglia di Firenze pensando al futuro

Senza rancori di alcuno in questo caso, intanto perché è stata una scelta semplice, quasi automatica, una volta che Belotti ha capito di poter avere a Firenze gli spazi che non avrebbe avuto a Roma per le parole chiare da una parte di De Rossi e dall’altra di Italiano, e così il Viola Park è diventato il punto d’arrivo naturale per il centravanti bergamasco. Soprattutto per la sua voglia di dimostrare di essere ancora utile, efficace e incisivo, se possibile essenziale, ben oltre le 68 partite e i 10 gol in due stagioni e mezza nella capitale. Ma la risalita della corsia nord dell’Autostrada del Sole fino al casello di Firenze Sud è stata col sorriso, perché accompagnato da pensieri sereni di ciò che stava lasciando («Grazie Roma, per avermi supportato anche nei momenti più difficili. Non lo dimenticherò mai») e di ciò che stava andando a trovare. Ricordando poi che il passaggio dalla Roma alla Fiorentina è in prestito oneroso (750mila euro) e “secco”, il che significa che a giugno il “Gallo” torna intanto ad essere un calciatore di proprietà giallorossa, però quelle affidate ai social non erano state parole di circostanza, come certo non lo sono state quelle commosse della moglie Giorgia ad accompagnare il trasloco che è sempre molto di più di un trasferimento di cose di casa. Lo riporta il Corriere dello Sport.